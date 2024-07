O POVO News: Entenda porque as armas não entraram no "Imposto do Pecado"

Deputado Mauro Benevides Filho, participante do GT da Regulamentação da Reforma Tributária, também comentou sobre a inclusão dos carros elétricos no Imposto Seletivo

A retirada das armas do Imposto Seletivo (IS), também conhecido como "imposto do pecado", pode ser explicada pelo número expressivo da bancada conservadora na Câmara dos Deputados, analisa o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) e um dos participantes do Grupo de Trabalho (GT) da Regulamentação da Reforma Tributária.

A declaração foi dada nesta quinta-feira, 4, no programa O POVO News. O deputado também falou sobre a inclusão dos carros elétricos no IS.

“O meu entendimento é o seguinte: carro elétrico se for híbrido, ele terá o imposto do pecado porque tem todo o fator ambiental colocado ambiental. No carro elétrico, como há uma disputa entre líderes dos partidos na reunião de ontem (3), qual a decisão que foi tomada? Deixa lá como tá, a emenda para retirar já está pronta e isso vai ser decidido em plenário”.