BNDES aprova financiamento de R$ 58 milhões para plano de inovação da WEG

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado um financiamento de R$ 58 milhões para o Plano de Investimento em Inovação da WEG Drives e Controls (WDC). A empresa prevê um investimento total de R$ 69,5 milhões em 45 projetos principais de inovação, entre eles o desenvolvimento de equipamentos e soluções tecnológicas.

Os planos de desenvolvimento preveem um robô logístico autônomo para cargas de 500 kg, utilizado na indústria 4.0; novos produtos ligados a Movimento & Controle (Motion & Control); equipamentos voltados para sistemas críticos de energia, com foco em alto desempenho e eficiência energética; e aprimoramento de sistemas de automação, com incorporação de tecnologias digitais, com redução total ou parcial de materiais não recicláveis.

O financiamento foi aprovado no âmbito do Programa BNDES Mais Inovação.