| Luciana Dummar | Lançamento da edição 2024-2025 do Anuário do Ceará foi também de celebração dos 70 anos da UFC

Nesse sentido, a jornalista, publisher e presidente do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar , ressaltou o papel que a informação exerce no contexto atual em que as chamadas fake news proliferam pelas redes sociais e ferramentas de mensagem instantânea. “Para limpar a sociedade das fake news o melhor detergente é a verdade. O melhor detergente é o jornalismo profissional, como fazemos há quase um século”, enfatizou.

Trata-se do Anuário do Ceará , que neste ano completa 165 anos de existência, com 14 capítulos e 680 páginas que compilam informações sobre a sociedade, a economia, a política, a cultura e o meio ambiente cearenses, além de avaliar itens como a gestão pública, a atividade parlamentar, a atuação jurídica, entre outros dados essenciais para entender como funciona e se desenvolve o Estado.

A edição 2024-2025 da publicação mais longeva do Estado foi lançada oficialmente ontem em Fortaleza, com destaque para os 70 anos da fundação da Universidade Federal do Ceará (UFC), que ganhou um capítulo especial.

Na cerimônia, que teve a presença de autoridades tais como o governador do Ceará, Elmano de Freitas , do prefeito de Fortaleza, José Sarto , além do próprio reitor da UFC, Custódio Almeida , a jornalista disse, ainda, que a universidade tem mostrado ao longo das últimas sete décadas “sua potência como agente indispensável do desenvolvimento cearense”.

Sobre a homenagem à UFC, Luciana Dummar classificou como “quase uma imposição natural da história, considerado o vínculo que tem unido as duas instituições ao longo de tantas batalhas travadas em nome de causas comuns”. Ela acrescentou que a escolha foi alinhada “com o DNA da casa de Demócrito Rocha”, em referência ao fundador do jornal O POVO , que completa 96 anos de história em 2024.

Por sua vez, o editor-geral do Anuário, o jornalista Jocélio Leal, afirmou que “celebrar uma universidade, no momento em que a gente vive tanta tensão, até do ponto de vista do conhecimento, e quando a ignorância ganhou voz nas redes sociais em detrimento da ciência, é um contraponto a essa nuvem que paira no mundo, não só no Brasil”.

Em um discurso de proximidade com a plateia, composta em sua grande maioria por egressos da UFC, o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, pontuou que, para conhecer a história detalhada da instituição, “basta acessar os arquivos do jornal O POVO, desde o seu nascimento, em 1954, até hoje, quando começamos a construir o seu mais novo campus, o Iracema”.



