Apesar de alta do dólar, preços de combustíveis ficam praticamente estáveis no Ceará

Preço médio do metro cúbico do GNV apresentou o maior recuo nos postos do Ceará, caindo de R$ 4,90 para R$ 4,88 Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O preço médio dos combustíveis oscilou perto da estabilidade no Ceará, na última semana, conforme levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A maior alta foi registrada no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) que subiu 0,2%, passando de R$ 99,51 para R$ 99,72, o valor médio do botijão de 13kg. Já a maior queda foi registrada no Gás Natural Veicular (GNV), que caiu 0,4% na semana encerrada neste sábado, 29, passando de R$ 4,90 para R$ 4,88 o preço médio do metro cúbico (m³). A gasolina e o diesel tiveram comportamentos diferentes, a depender do tipo escolhido pelo motorista na hora de abastecer. No caso da gasolina aditivada e do diesel comum (B S500), houve ligeiras altas de 0,1%. A gasolina aditivada teve preço médio subindo de R$ 5,94 para R$ 5,95, o litro, e o diesel comum passou de R$ R$ 6,01 para R$ 6,02 por litro.