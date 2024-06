Reservas totais de petróleo do Brasil sobem 2,3% e de gás 19,9% em 2023, diz ANP

As reservas totais de petróleo no Brasil subiram 2,3% em 2023 em relação a 2022, chegando a 27,5 bilhões de barris, enquanto as reservas de gás natural tiveram alta de 19,9%, alcançando 704,7 bilhões de metro cúbicos (m3), segundo o Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2024 publicado nesta sexta-feira, 28, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já as reservas provadas de petróleo somaram 15,9 bilhões de barris, um aumento de 7% na mesma comparação. A produção nacional de petróleo cresceu 12,6% em 2023 e atingiu 3,4 milhões de barris/dia, enquanto a produção de petróleo do pré-sal alcançou a média de 2,6 milhão de barris/dia no ano, cerca de 76,4% da produção do País.

No ano passado, as reservas provadas de gás natural atingiram 517,1 bilhões de m3, crescimento de 27,2% em relação ao ano anterior. A produção de gás natural teve acréscimo de 8,6%, décimo quarto ano consecutivo de aumento, e atingiu 149,8 milhões de m3/dia. No pré-sal, a produção de gás natural também segue aumentando sua participação no total nacional e correspondeu a 74,7%.