Neoenergia assina memorando com governo cearense para estudos sobre eólicas offshore

Produção de energia eólica offshore no Brasil ainda está em fase de estudos; operação já é realidade na Europa Crédito: Tristan Stedman/Vestas/Divulgação

A Neoenergia assinou memorando de entendimento com o governo do Ceará para desenvolver estudos sobre projetos de geração de energia eólica offshore (em alto mar). De acordo com comunicado do Governo do Estado, "o projeto tem como objetivo não apenas reduzir as emissões de CO2, mas também gerar empregos e impulsionar o crescimento econômico na região". Durante encontro com representantes da empresa, o governador Elmano de Freitas destacou que o projeto "contribui, de forma significativa, com o processo de diversificação sustentável do portfólio energético, aproveitando a grande capacidade dos ventos marítimos".