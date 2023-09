Eólica offshore: Ceará é alvo de 3 dos dez novos projetos da Petrobras

Companhia informou que deu entrada no Ibama para licenciamento de parques em cinco estados brasileiros e que, assim, é a de maior potencial no segmento

A Petrobras, em parceria com a Equinor, deu entrada no processo de licenciamento ambiental para a instalação de parques eólicos offshore em dez áreas no mar brasileiro. Com a medida, a companhia diz ser a empresa de maior potencial do País nesse segmento. Das dez, sete são no Nordeste e três são no Ceará.

O Rio Grande do Norte é alvo de outros três projetos, enquanto Maranhão (1), Rio de Janeiro (1), Espírito Santo (1) e Rio Grande do Sul (1) completam as áreas de interesse da companhia, que somam 23 gigawatts de capacidade total de geração de energia elétrica.

“Essa iniciativa marca a entrada efetiva da Petrobras no segmento de energia eólica offshore. E esse nosso passo é compatível com a grandeza da Petrobras. Estamos preparando a empresa para se tornar a maior desenvolvedora de projetos de energia eólica do Brasil. Somos a empresa que mais detém conhecimento do ambiente offshore brasileiro e temos tradição em operações marítimas que podem trazer sinergias relevantes aos projetos de eólica offshore”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em nota.