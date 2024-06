Governo chinês anuncia grande reunião sobre política econômica em julho

As autoridades chinesas organizarão uma grande reunião política dedicada à economia entre 15 e 18 de julho, informou nesta quinta-feira (27) a agência oficial de notícias Xinhua.

O Partido Comunista da China (PCCh) convocou a terceira sessão plenária de seu XX Comitê Central após uma reunião do gabinete político comandada pelo presidente Xi Jinping, acrescentou a agência.

O encontro será uma oportunidade para estudar "questões relacionadas com o contínuo aprofundamento integral da reforma e o avanço da modernização chinesa", destacou a agência, no momento em que a segunda maior economia do planeta está sob pressão.