Ceará conta com uma cachaçaria registrada a cada 258,6 mil habitantes

FORTALEZA,CE, BRASIL, 11.05.2022: Comes & Bebes Rota Da Cachaça. Embaixada da Cachaça. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). Crédito: Photographer: FABIO LIMA

O Ceará contabilizou em 2023 uma cachaçaria para cada 258.657 habitantes. É o nono estado do País com maior densidade de estabelecimentos do tipo. Sendo que 47,1% deles estão localizados em Viçosa do Ceará. Com 16 cachaçarias, o município cearense, situado a 326,1 km de Fortaleza, ocupa o quarto lugar no ranking de cidades que contam com 10 ou mais empreendimentos registrados. No Brasil, são 1.217 cachaçarias em operação, um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados integram o Anuário da Cachaça 2024 divulgado nesta quinta-feira, dia 27, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ANPAQ e GS1 Brasil.

Com a marca de 504 estabelecimentos registrados, Minas Gerais é o estado com maior número de cachaçarias, o que corresponde a 41,4% das cachaçarias do País. Salinas, a cidade mineira com mais estabelecimentos, um total de 24. O levantamento mostra ainda que em 722 municípios brasileiros há pelo menos uma cachaçaria, o que representa um aumento da dispersão em 5,4% se comparado a 2022, quando havia ao menos um estabelecimento em 685 municípios brasileiros. Além de Minas Gerais, destacam-se também os estados de São Paulo, com 11 cachaçarias a mais em relação a 2022, e Paraná, com aumento de 10 cachaçarias em relação ao ano anterior.