Superávit primário ficou em R$ 6,688 bilhões em abril, pior resultado para o mês desde 2019

O resultado primário consolidado de abril veio abaixo da mediana superavitária de R$ 16,550 bilhões apurada pela pesquisa do Projeções Broadcast. O desempenho ainda ficou fora do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro, que iam de resultados positivos de R$ 12,400 bilhões a R$ 37,200 bilhões.

O resultado do mês passado foi o pior desempenho das contas consolidadas do País para o mês desde 2019, quando o resultado foi de R$ 6,637 bilhões, na série histórica do BC iniciada em 2001. Em abril de 2023, houve superávit primário de R$ 20,324 bilhões. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou superávit primário de R$ 6,688 bilhão em abril, após resultado positivo de R$ 1,177 bilhão de março, informou o Banco Central. Pela série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2021, o saldo ficou no azul em todos os meses de abril desde então.

No quarto mês do ano, o resultado fiscal foi composto por um superávit de R$ 8,762 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado negativamente com R$ 1,377 bilhão. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 591 milhões, os municípios tiveram resultado negativo de R$ 1,967 bilhão. As empresas estatais registraram déficit de R$ 698 milhões no mês.

Acumulado

As contas do setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) acumularam um superávit primário de R$ 61,320 bilhões de janeiro a abril de 2024, o equivalente a 1,65% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Em 2023, o resultado do período foi superavitário em R$ 78,702 bilhões.