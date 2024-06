Com alta da batata, inflação na Grande Fortaleza sobe para 0,55% em maio

Batata inglesa foi o produto com a maior inflação na Grande Fortaleza em maio Crédito: Aurelio Alves

A inflação de Fortaleza e Região Metropolitana (RM) de maio ficou em 0,55%, 0,70 ponto porcentual (p.p.) acima da registrada em abril (-0,15), conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em comparação com a taxa nacional (0,46%), a diferença foi de 0,9 p.p. Entretanto, no acumulado do ano, a inflação da Grande Fortaleza foi de 2,23%, menor do que a registrada nacionalmente (2,27%). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 11 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, independente da fonte.

Veja o que puxou a alta de preços Os grupos que puxaram a alta da inflação no mês, foram principalmente, alimentação e bebidas (1,25%) e saúde e cuidados pessoais (0,89%). Já no acumulado de 2024, foram: educação (5,94%), alimentação e bebidas (5,16%) e saúde e cuidados pessoais (4,24%). O IPCA também traz informações sobre a inflação nos últimos 12 meses, que ficou em 3,99%, acima dos 3,93% no Brasil e puxada por educação (9,06%) e saúde e cuidados pessoais (6,30%).

Considerando apenas o mês de maio, seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram inflação maior do que a nacional.

A alta nos preços em alimentação e bebidas (1,25%), segunda maior inflação dentre as 16 capitais pesquisadas, teve como principal influência o valor dos tubérculos, raízes e legumes (5,19%). Com os principais aumentos em: Batata inglesa (21,94%)



Mamão (8,45%)



Maçã (7,57%)

Nas quedas, destacam-se o maracujá (-5,02%) e o alface (-1,79%). Já no grupo de saúde e cuidados pessoais, segundo maior inflação do mês, os produtos com maiores altas foram: produtos óticos (3,66%) e higiene pessoal (1,08%). IPCA no Brasil No Brasil, o IPCA de maio foi 0,46%, 0,23 p.p. maior do que o registrado em maio de 2023. Já no acumulado dos 12 últimos meses esse valor chegou a 3,93%, acima dos 3,69% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. As regiões do país com os maiores índices foram: Porto Alegre (0,87%), São Luís (0,63%), Belo Horizonte (0,63%), Aracaju (0,60%) e Salvador (0,58%). Os grupos com maiores influências na alta: