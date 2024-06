Inflação sobe para 3,93% na comparação anual em maio

A inflação no Brasil atingiu 3,93% no acumulado de 12 meses em maio, impulsionada pelos preços dos alimentos e pelo impacto das enchentes históricas no sul do país, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11).

Em abril, a inflação acumulada em 12 meses foi de 3,69%.

Os preços dos produtos no Brasil aumentaram 0,46% em maio, acima das previsões do mercado de 0,41%, segundo trinta instituições financeiras consultadas pelo jornal Valor. Em abril, ficaram em 0,38%.