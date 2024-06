BS Innovation Hub é descontinuado e passa a se chamar Cordel Hub

BS Inovation Hub passa a se chamar Cordel Hub Crédito: Reprodução Instagram/@marcusvcsaraiva

A Gomes de Matos Consultoria e a BSPar retiraram participação na BS Innovation Hub, que seguirá em operação com a Cordel Venture como único sócio. O empreendimento passa a se chamar Cordel Hub e já conta com planos de expansão. De acordo com Marcus Vinícius Saraiva, sócio da Cordel Ventures, apesar da mudança societária e de marca, as atividades desenvolvidas no espaço em Fortaleza permanecem as mesmas. Hoje são quatro frentes de atuação: administração de espaços de inovação; aceleração de startups; parcerias para levar inovação para empresas tradicionais; investimento em empresas. "Além do investimento próprio, hoje, temos inclusive um clube com cerca de 20 investidores."