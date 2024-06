BNDES vai aportar R$ 27,8 mi em estudo para expansão da mobilidade em Fortaleza e outras 20 metrópoles

Estudo Nacional de Mobilidade Urbana vai identificar projetos de média e alta capacidades em todas as regiões do Brasil Crédito: FABIO LIMA / OPOVO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) vai investir R$ 27,8 milhões não reembolsáveis em estudo para expandir investimentos na infraestrutura de mobilidade, melhorar a qualidade do serviço e atrair mais passageiros para o transporte público. Fortaleza está entre as cidades contempladas. Ao todo, o levantamento, realizado em parceria com o Ministério das Cidades, vai abranger iniciativas em 21 metrópoles brasileiras com população superior a 1 milhão de habitantes. O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana vai identificar projetos de média e alta capacidades em todas as regiões do Brasil, além de abordar a otimização e integração das redes de transporte, alternativas para financiamento do sistema e a gestão coordenada entre os entes federativos.