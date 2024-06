Após retirada da taxa sobre compras internacionais, votação do Mover é adiada

Pacheco baixou o tom nas críticas feitas ao Governo e garantiu estar pronto para conversar sobre o tema Crédito: © Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou o adiamento da votação do Programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover) para a quarta-feira, 5. A decisão ocorreu após o relator da matéria no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), ter anunciado mudanças no texto. O pedido de adiamento foi feito pelo líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). "É difícil pegar um tema desse, que foi construído para atrair investimentos para carros", declarou o senador. Segundo ele, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já pretende vetar uma série de dispositivos do Mover.