Governo está aberto a construir com Estados proposta para redução de juros da dívida, diz Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 04, que o governo está aberto a discutir as propostas dos Estados para o programa de redução de juros da dívida que esses entes têm com a União. "Se a proposta não é ideal - e para nós ela resolve o problema do Rio -, de novo, repito que estamos abertos a construir. Não há abismo para o futuro", disse Ceron em audiência pública na Câmara sobre a dívida do Estado do Rio de Janeiro.

Conforme as regras do programa Juros por Educação, apresentado no início do ano, para os Estados que aplicarem ao menos 50% da economia no serviço da dívida proporcionada pela redução dos juros na ampliação de matrículas no Ensino médio Técnico (EMT), a taxa de juros passará do atual IPCA+4% ao ano para IPCA+3% ao ano.

Para os que aplicarem ao menos 75%, a taxa cai para IPCA+2,5% ao ano. Por fim, os que aplicarem 100%, a taxa reduz para IPCA+2% ao ano. Caso as metas do programa sejam atingidas pelos Estados, essa queda na taxa de juros se torna permanente para os entes federativos.