Mais de 20,3 milhões já enviaram declaração do Imposto de Renda

A menos de um mês para o fim do prazo, pouco menos da metade da quantidade esperada foi recebida pela Receita Federal. Multa é de 1% sobre valor do IR devido

A menos de um mês para o fim do prazo de envio da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2024 (DIRPF), que termina às 23h59 do dia 31 de maio, mais de 20,3 milhões de contribuintes encaminharam o documento à Receita Federal até a última quinta-feira, 2.

As entregas correspondem a pouco menos da metade (47,27%) das 43 milhões de declarações de contribuintes que o fisco estima receber este ano. O valor da multa cobrada é de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do valor do IR.

Uma dica para reduzir o risco de erros é utilizar a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal. Confira, na página “Meu Imposto de Renda”, todas as informações sobre o IRPF 2024.