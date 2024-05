Concurso Banco do Nordeste: divulgado resultado provisório das provas

Certame prevê 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva do cargo de nível médio de analista bancário do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou nesta terça-feira, dia 28, o resultado provisório das provas objetivas aplicadas no dia 28 de abril. Ao todo, estão sendo ofertadas 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva do cargo de nível médio de analista bancário. O resultado definitivo está previsto para 28 de junho.

O resultado individual das provas objetivas e convocação para a Avaliação Biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação está disponível no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame.

De acordo com a Diretora da Administração Ana Teresa, as convocações estão previstas para ocorrer ainda no 2º semestre de 2024. Os candidatos concorreram a cargos nos estados da área de atuação do BNB: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.