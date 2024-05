Ceará é segundo estado do Nordeste na indústria da construção civil, diz IBGE

Articulista quinzenal do O POVO

Com isso, o Estado teve acréscimo de 3,5 pontos percentuais (p.p.), alcançando 15,9% de participação no Nordeste.

Nacionalmente fica em décimo no ranking da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic), com dados base de 2013 a 2022, divulgada nesta quarta-feira, 29 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em termos de segmento, o Ceará tem predominância por construção de edifícios, com 45,7% de participação nesta indústria.

Já no Brasil a subida foi de duas posições em relação a 2013, quando estava no 12º lugar à época.

Em seguida, vêm obras de infraestrutura, com 37,5%, e serviços especializados para construção, com 16,8%.

Ambos tiveram percentuais maiores de variação ante 2013 quando estavam, respectivamente, em 27,7% e 17,9%, apresentando um queda e outro alta.



Outra análise da Paic é o panorama do emprego. No indicador da remuneração média mensal, medida em salário mínimo (s.m.), em 2022, essa média correspondia a 1,8 s.m. por mês, menor do que a média auferida nacionalmente (2,2 s.m.) e regionalmente (1,9 s.m.).

Na comparação com o cenário de dez anos atrás (ano de 2013 – 2 s.m.), também se observa que a atual remuneração média mensal é inferior.

Já em empresas, a Paic registrou 1.616 empresas, empregando 61,6 mil pessoas no Estado, que obtiveram R$ 1,8 bilhão em salários, retiradas e outras remunerações.

Em termos absolutos, houve uma queda do pessoal ocupado de 16,9 mil pessoas, uma diminuição de 21,6%, nos últimos 10 anos.