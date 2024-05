Pause: meio ambiente, entramos em uma nova era climática?

Nessa sexta-feira, 24, o programa Pause, comandado pelo jornalista Clovis Holanda recebe o biólogo, mestre e doutor em zoologia com pós-doutorado em ecologia, Hugo Fernandes, que faz sucesso nas redes sociais ao analisar, de forma simples e didática, múltiplos aspectos relacionados ao meio ambiente, sua flora, fauna e a forma como o homem tem tratado seus recursos naturais, além da emergência climática e da necessidade urgente de políticas públicas de realinhamento do homem com o planeta.

Enquanto assistir extasiados a tragédia climática que devastou cidades inteiras do Rio Grande do Sul, levando a mais de cem mortes, a grande dúvida é: qual o risco de que episódios assim passem a ocorrer com cada vez mais frequência e intensidade? No Pause desta sexta-feira, 24, o estudioso comenta os muitos aspectos e riscos que estão à mesa quando o assunto é meio ambiente.

Jornalista Clovis Holanda apresenta a atração, que recebe como jornalista convidada a repórter Catalina Leite, repórter do O POVO especializada na cobertura de meio ambiente, ciência e crise climática, com foco especial nas regiões Nordeste e Norte.