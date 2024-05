Brasil tem aumento na entrada de turistas e bate recorde histórico em março, diz Embratur

O registro de entradas de turistas é feito pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Segundo a agência, os números indicam que sua estratégia de diversificação de destinos entre os países vizinhos da América do Sul está dando resultados.

Somadas, as entradas no Brasil no primeiro trimestre de 2024 chegam a 2.530.526, número 9,8% maior do que em 2023, com 2.304.332 turistas. Este número fica atrás apenas do registrado em 2018, quando 2.664.613 visitantes de fora estiveram no país no primeiro trimestre.

Os países que lideram o ranking de origem dos turistas que mais visitaram o Brasil entre janeiro e março deste ano são Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai.