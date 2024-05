Coroação de Nossa Senhora deve atrair 250 mil pessoas em Canindé neste sábado, 25

Evento acontece uma vez ao ano, movimentando a economia de Canindé por meio do turismo religioso

A cidade de Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza, deve receber 250 mil pessoas no evento tradicional de Coração de Nossa Senhora, que acontece todos os anos no último sábado do mês de maio, neste dia 25, na Praça dos Romeiros.

"O evento gera renda e emprego para o município", afirmou a prefeita do município, Rozário Ximenes, que espera movimentar a economia por meio do turismo religioso. "A Coroação de Nossa Senhora é um dos principais eventos do nosso calendário turístico e religioso."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Canindé preparou, assim, ampliação dos serviços de saúde e limpeza pública, além de ter reforçado melhorias na infraestrutura do corredor religioso.