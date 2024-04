Canindé: prefeita e oposição se acusam de manipulação e fake news na corrida pré-eleitoral

Segundo ele, apesar do rompimento, a prefeita segue como se nada tivesse acontecido, tendo tentado, inclusive, filiar Kledeon ao PT. “Como eu sou da executiva estadual, todas as reuniões estaduais eu estou. Não chegaram nem a pautar, viram que eu não iria permitir”, disse ele.

Como candidato da base, Rozário lançou Kledeon Paulino (Republicanos), após negociação com Chiquinho Feitosa, presidente estadual da sigla. “Como ela nos excluiu lançando uma chapa sem a participação do PT, e evitando que eu e o secretário, que era indicação do PT, participássemos das reuniões da base, estávamos sendo sufocados”, afirmou Ilomar.

Nas redes sociais, Rozário segue postando fotos em que aparece ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). Mais do que isso, apesar de ele ser opositor explícito, ela escreveu mensagem celebrando o aniversário do vice-prefeito. “Seja sempre este ser humano do bem, e comprometido com as causas que acredita”, escreveu.

De acordo com Ilomar, essa seria uma estratégia da prefeita. “A todo momento ela fica querendo envolver as lideranças do PT, dizendo que o PT vai estar com ela, mas não vai estar. Camilo e Elmano já me disseram”.

E completa: “Ela faz a política da boa vizinhança. Tenta a todo custo de que está tudo bem com o PT e comigo. Foi na rádio dizer que era minha amiga. Ela acha que pode ter uma reconciliação.”