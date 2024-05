Apenas bets com sede no Brasil poderão operar no País, diz Fazenda

Portaria determina regras para operação de apostas esportivas e jogos online Crédito: © Joédson Alves/Agência Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) publicou a Portaria SPA/MF nº 827 determinando que apenas as bets que tenham sede no Brasil é que poderão operar no País. O documento lista regras para o funcionamento das apostas esportivas e jogos online, e um dos pontos de destaque é o respeito à legislação fiscal e trabalhista. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A publicação permite a regularização das pessoas jurídicas que atualmente exploram a loteria de apostas de quota fixa no Brasil.

Dos critérios a serem cumpridos para que as bets obtenham a autorização da SPA/MF há cinco categorias principais: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. O objetivo do Governo Federal é dar mais proteção aos apostadores, visando garantir que as empresas autorizadas tenham estrutura de governança corporativa compatível com a complexidade, especificidade e riscos do negócio. É preciso comprovar, portanto, capacidade econômico-financeira elevada, sede e canal de atendimento aos apostadores no Brasil.