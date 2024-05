Fortaleza permanece como melhor cidade no NE em serviços inteligentes

O objetivo do levantamento é identificar os municípios com mais oferta de serviços inteligentes para o cidadão. Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza segue como líder no Ranking de Serviços Inteligentes na região Nordeste. A nível nacional, a cidade ocupa a 7ª em Serviços Inteligentes e a 4ª entre as capitais com mais de um milhão de habitantes do País. As informações foram divulgadas pela Conexis Brasil Digital. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O objetivo do levantamento é identificar os municípios com mais oferta de serviços inteligentes para o cidadão, abrangendo 326 cidades com mais de 100 mil habitantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O ranking permite que os municípios verifiquem a sua posição em relação aos demais e identifiquem os pontos que requerem aprimoramentos”, segundo apresentação da Conexis.

A melhor cidade do Brasil que contemplou estes aspectos foi Uberlândia, em Minas Gerais, seguida por Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Nos últimos lugares, ficaram Tailândia, Abaetetuba e Paragominas, ambas no Pará. Iguatu, no Ceará, também ficou entre as 10 últimas colocadas, na posição geral 320º. Fortaleza cai 93 posições em Ranking Cidades Amigas do 5G Além disso, a capital cearense caiu para a 169ª colocação no Ranking Cidades Amigas do 5G. Em 2023, a cidade ocupava o 76º lugar. Entre a avaliação das capitais, Fortaleza ficou na 22ª colocação. No ano passado, estava em 13º lugar. A Conexis informou que “Vitória, Goiânia, Fortaleza e Manaus atualizaram suas leis nos últimos 12 meses e melhoraram suas notas na análise da legislação. Porém, a melhoria ainda não refletiu na pesquisa com as operadoras.”

Estão no ranking também as cidades cearenses de: Maracanaú (188º lugar)

(188º lugar) Juazeiro do Nort e (204º lugar)

e (204º lugar) Maranguape (219º lugar)

(219º lugar) Itapipoca (238º lugar)

(238º lugar) Sobral (252º lugar)

(252º lugar) Caucaia (262º lugar)

(262º lugar) Crato (268º lugar)

(268º lugar) Iguatu (314º lugar) Segundo o secretário do Meio Ambiente do Crato, George Borges, "o município encontra-se em estado avançado na implantação da rede 5G, onde as empresas Brisanet e Tim já vêm instalando suas antenas." "O município do Crato possui lei que trata das instalações de antenas, a qual tem um capítulo que trata das antenas 5G. Houve uma adequação da lei para implantação das antenas 5G em virtude de seu baixo alcance e, consequentemente, precisaria de um maior número de antenas no município", acrescentou. O POVO entrou em contato, também, com os demais municípios citados no ranking para comentar o cenário, bem como com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), e aguarda retorno. Nas piores cidades colocadas, a Conexis indica problemas de autorização para antenas com prazo superior a seis meses – legislação prevê prazo máximo de dois meses –, restrições de instalação em determinadas áreas e requisitos de licença ambiental em todas as áreas – e não somente em áreas de conservação, por exemplo. Neste sentido, a entidade recomenda que as regulamentações municipais estejam de acordo com a legislação federal, como a Lei Geral de Antenas, e estabeleça “um processo centralizado e objetivo para a obtenção de autorizações em prazos inferiores a dois meses”, bem como não haja imposição de custos adicionais aos processos.