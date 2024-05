Ceará Credi já soma R$ 176 mi em créditos para micros e pequenos empreendedores

Iniciado ainda no período da pandemia de Covid-19, o programa tem o foco na abertura ou fortalecimento de pequenos negócios da economia popular e solidária Crédito: Reprodução/Ascom Adece e Helene Santos/Casa Civil

O Programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi), política pública de inclusão produtiva e financeira, já soma mais de R$ 176 milhões em créditos para mais de 71 mil micros e pequenos empreendedores cearenses. Iniciado ainda no período da pandemia de Covid-19, o programa tem o foco na abertura ou fortalecimento de pequenos negócios da economia popular e solidária. Além disso, proporciona condições de ofertar crédito com juros mais reduzidos, além de garantir ao Estado a captação de recursos externos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com Fortaleza sendo uma das sedes do G20 no Brasil, o Ceará Credi está entre os assuntos prioritários a serem discutidos na capital cearense.

“O programa oferta produtos com bases e condições mais favoráveis do que as do mercado financeiro e concede bônus de adimplência para determinados públicos prioritários. Além de oportunizar crédito para novos negócios, o Ceará Credi também oportuniza o financiamento de grupos produtivos solidários." Além disso, possui um recorte prioritário de atendimento voltado para mulheres chefes de família, egressos do sistema prisional, pessoas com deficiência, cooperativas de agricultores familiares, entre outros. Em quase três anos de operações, 69% do público atendido pelo programa são mulheres, das quais 56% são mulheres chefes de família. Outra oportunidade disponibilizada pelo programa é a de capacitações online, com linguagem simples e lúdica para que os empreendedores possam gerenciar de forma sustentável seus negócios. A trilha de capacitação desenvolvida pelo Ceará Credi faz parte de uma estratégia de inclusão produtiva no Estado. Até março deste ano, mais de 38 mil clientes atendidos pelo Ceará Credi realizaram cursos de gestão empreendedora e educação financeira. “O acesso à capacitação possibilita melhorias na gestão do negócio e a sustentabilidade ao longo do tempo. Juntando isso à renovação de novos empréstimos, esses empreendimentos vão crescer e, somando-se a outras políticas públicas, irão gerar ocupação e renda para esses empreendedores a saírem da extrema pobreza”, explica o presidente da Adece, Danilo Serpa.