Lula sanciona com vetos lei que cria o novo DPVAT; entenda

Vale ressaltar que o Senado aprovou o projeto de lei no início deste mês. De acordo com a lei, o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT) terá cobrança anual para proprietários de veículos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou com vetos a lei que cria o novo DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. A medida foi publicada nesta sexta-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU).

Em relação ao valor, ainda não foi divulgado oficialmente. Porém, durante a aprovação do projeto no Senado, o parlamentar Jaques Wagner (PT-BA), informou que o valor do novo seguro ficará entre R$ 50 e R$ 60 por ano, sem diferença entre motos e veículos, para pessoas que sofrem acidentes.

A cobrança foi extinta em 2021, quando a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão dos recursos e pagamentos do Dpvat no lugar da Seguradora Líder, que era um consórcio de empresas privadas.

A indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente total ou parcial e para o reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes com veículos automotores de via terrestre ou por suas cargas.

O senador também ressaltou que o SPVAT não é um imposto, mas sim um seguro solidário. A cobertura do seguro compreende indenização por morte e por invalidez, reembolso de despesas com assistências médicas medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses e outras medidas terapêuticas que não estejam disponíveis pelo SUS.

Na ocasião, havia um excedente em torno de R$ 4,3 bilhões, que permitiu a manutenção dos pagamentos do seguro às vítimas de acidentes de trânsito, mesmo sem a cobrança aos motoristas.

Entretanto, o pagamento das indenizações foi suspenso em novembro do ano passado, por falta de saldo no fundo do Dpvat. Com a aprovação do projeto, o seguro anual obrigatório voltará a ser cobrado de proprietários de veículos e continuará a ser operado pela Caixa Econômica Federal.

Com Agência Brasil