Setor de serviços do Ceará recua 2,1% em março, aponta IBGE

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 02.05.2024: Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio foi uma das atividades que apresentaram queda Crédito: AURÉLIO ALVES

O volume de serviços no Ceará recuou 2,1% na passagem de fevereiro para março de 2024. O resultado vai na contramão do registrado nacionalmente, com avanço de 0,4%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando comparado com março de 2023, a queda foi ainda mais expressiva (-6,8%). No acumulado para o primeiro trimestre de 2024, frente a igual período do ano anterior, o setor fechou com estabilidade. Ou seja, não apresentou variação.

Por outro lado, levando em consideração os últimos 12 meses, o resultado é positivo, com alta de 2,3%. Já o índice de receita nominal obteve um recuo em relação ao mês anterior (-1,7%). De acordo com as cinco atividades de divulgação pesquisadas, três obtiveram um resultado positivo no acumulado do ano: serviços prestados às famílias (4,7%), serviços de informação e comunicação (4%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (1,4%). Outros serviços (-7,2%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-3,7%) ficaram com as taxas negativas.