Caixa paga abono salarial a trabalhadores nesta quarta, 15; veja quem pode receber

O abono será, ainda, antecipado para as pessoas que fazem aniversário entre julho a dezembro, com pagamento na quarta, devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul .

O benefício baseia os valores a serem pagos a partir dos dias trabalhados no ano-base de 2022.

Cerca de R$ 4,45 bilhões serão repassados aos trabalhadores nascidos em maio e junho por meio do Abono Salarial 2024, a ser pago pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira, 15.

Esse pagamento é agendado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e destinado aos trabalhadores que atendem aos critérios legais.

A Caixa desempenha o papel de agente pagador do Abono Salarial, enquanto o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é responsável por identificar e validar os trabalhadores elegíveis ao benefício.

Os recursos para o abono salarial são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Quem tem direito ao abono?

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2022, com uma média salarial mensal de até dois salários mínimos.

Além disso, é fundamental que os dados tenham sido devidamente registrados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Na Caixa, recebem os trabalhadores ligados a empresas privadas. Já os funcionários do setor público com inscrição Pasep recebem o benefício pelo Banco do Brasil.

Como sacar o abano salarial?

Os valores do abono salarial podem ser acessados automaticamente pelos trabalhadores que dispõem de conta corrente ou poupança na Caixa.