Primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará será paga em maio

Elmano de Freitas, governador do Ceará Crédito: Samuel Setubal

A primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará será paga no dia 10 de maio, um pouco antes do Dia das Mães, que será no dia 12. O anúncio foi realizado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em live nas redes sociais. Atualmente, são 163 mil servidores entre ativos, inativos e pensionistas. Com isso, serão injetados mais R$ 600 milhões na economia cearense, além do valor dos salários.

Mas com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, serão R$ 1,7 bilhão em circulação. Sanção do reajuste dos professores do Ceará Outro anúncio foi a sanção da lei que concede o reajuste de 5,62% para os professores da rede estadual de ensino básico. Para os docentes que ainda não recebem o piso, o valor terá retroativo de 3,62% até janeiro, com o reajuste de 5,62% vigorando a partir de julho.