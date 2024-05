Unimed Ceará anuncia o médico Francisco de Assis Sampaio como novo presidente.

No Sistema Unimed, atuou por mais de 40 anos, Sampaio já atuou como diretor Clínico e Administrativo do Hospital e Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, e exerceu o cargo de diretor Clínico da Casa de Saúde Santo Inácio.

Dr. Sampaio é natural de Jardim, no interior do estado, a 540,3 km da Capital.

Além disso, tem atuação no setor de saúde pública como membro eleito do Conselho Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte, representando o segmento das empresas privadas de saúde do Cariri, onde foi concursado no Programa de Saúde da Família (PSF).

No cooperativismo, fundou em 1994 a Unicred do Cariri, cooperativa de crédito que é a atual Sicredi, da qual foi presidente por quatro anos.

Ainda inaugurou e foi o primeiro presidente da Unimed do Cariri, onde permanece no cargo há 40 anos.

Já na Federação das Unimeds do Estado do Ceará (Unimed Ceará) ocupava a vice-Presidência.

"Vamos continuar priorizando áreas como tecnologia e inovação, viabilizando cada vez mais ações de prevenção e promoção à saúde", diz em comunicado sobre o novo cargo de presidente.

Mais notícias de Economia