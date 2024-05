Cartões de crédito e de débito do Nubank ficam fora do ar; entenda

Já as operações realizadas via Pix seguiram funcionando normalmente, conforme relatos de clientes da instituição financeira

Os relatos são de não funcionamento na hora de pagar alguma conta na maquineta de estabelecimentos comerciais, seja no uso do cartão de crédito ou de débito. Muitos usuários também relataram o problema pelas redes sociais.

Consumidores enfrentaram problemas com o cartão Nubank neste domingo, 12, com o sistema fora do ar desde por volta das 20h, segundo depoimentos dos usuários.

“Alô, Nubank! Essa vergonha que a gente passa quando o cartão dá “não autorizado”, pois o sistema de vocês tá oscilando, é no crédito ou no débito???? Complicado, né? Poderia ter um aviso no app”, ironizou outra cliente da instituição financeira. “Queria saber por que nem o meu cartão físico e nem o virtual estão funcionando, sendo que tem saldo nessa p.., Nubank!!! Resolvam logo ou vão restituir cada pix que eu tiver que fazer por causa dessa palhaçada”, cobrou uma terceira usuária.

“Fui na lanchonete com minha mãe e meu cartão da Nubank não passou e nem o dela. Primeira coisa que eu fiz foi procurar no Twitter (atualmente, X) pra ver se tinha alguma coisa errada. Dito e feito: era a Nubank”, relatou uma usuária.

“Vim ver se tinha alguém reclamando. Meu, a mesma coisa! Apaguei o cartão, fiz outro e nada”, comentou um cliente do Nubank. Já o jornalista Thiago Paiva relatou que tentou fazer compras no cartão dele e também no cartão da esposa, sem sucesso. “No meu caso, não chegou nem as mensagens do aplicativo para dizer quais os motivos de não ter sido autorizado. Só consegui pagar no Pix. Minha mãe também tentou comprar alguma coisa e não conseguiu”, disse.

Nesse sentido, a propósito, O POVO apurou e constatou que estão fora do ar apenas as operações no cartão de débito ou crédito. Isso porque o sistema de Pix do banco continua a funcionar. (Colaborou Beatriz Cavalcante)



