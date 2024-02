Nubank eleva lucro para US$ 395 mi no 4º trimestre e meta é superar 100 milhões de clientes

O banco digital Nubank, que quer ultrapassar 100 milhões de clientes em 2024, anunciou lucro líquido ajustado de US$ 395,8 milhões no quarto trimestre de 2023, um salto de 248% em 12 meses, considerando os resultados da holding, dona das operações no Brasil, México e Colômbia. Considerando todo o ano passado, o ganho ajustado acumulado foi de US$ 1,2 bilhão, ante US$ 204 milhões em 2022. Sem ajustes, o lucro líquido foi de US$ 360,9 milhões no quarto trimestre e de US$ 1 bilhão em 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês), um dos indicadores mais monitorados nos bancos, ficou em 26% no quarto trimestre, considerando o resultado ajustado, um dos mais altos entre bancos brasileiros. Mesmo sem os ajustes, o ROE ainda foi alto, em 23%. "O ano de 2023 foi realmente uma transição muito importante para o banco em rentabilidade", afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago. "Se olharmos só as operações no Brasil, o nosso retorno segue crescendo em patamares superiores a 40%."

Com os indicadores de 2023, Lago diz que o Nubank é um dos únicos bancos digitais globais capazes de equilibrar três atributos: alta crescimento, com rentabilidade e qualidade do crédito. As receitas do Nubank somaram US$ 2,4 bilhões no quarto trimestre de 2023, um novo recorde, o que representa um aumento de 57%, descontando efeitos cambiais, em 12 meses. "À medida que trabalhamos para ultrapassar a marca de 100 milhões de clientes em 2024, estamos investindo pesado em diversificar caminhos de crescimento para continuar a transformar potencial em lucro", afirma no balanço o CEO e fundador do Nubank, David Vélez. A fintech fechou dezembro com 93,9 milhões de clientes, em comparação com 54 milhões há um ano. Apesar de ter chegado a quase 53% da população brasileira, Lago conta que o Nubank vem conquistando de 1,3 milhão a 1,5 milhão clientes por mês no Brasil. "Em 2023, ganhamos mais clientes no Brasil que os cinco maiores bancos juntos", disse ao Broadcast. Ou seja, só no ritmo atual de crescimento, o Brasil conseguiria fazer o banco digital operar os 100 milhões que Vélez comenta. O diretor de Relações com Investidores, Jorg Friedemann, disse que, em janeiro, o Brasil cresceu de novo em mais de 1 milhão de clientes. Mas tem ainda as operações no México e Colômbia. Para 2024, uma das metas do Nubank é "ganhar o jogo" no mercado mexicano. O banco já conta com mais 6 milhões de clientes no México e 600 mil na Colômbia - e ainda tem 400 mil na fila para ter uma conta corrente, que ainda nem foi lançada. Inadimplência e crédito

