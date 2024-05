Preço médio da gasolina dispara no Ceará e sobe R$ 0,21 em uma semana

Com alta, valor médio da gasolina no Ceará deixou de figurar entre os dez mais baratos do País Crédito: Samuel Setubal

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará subiu R$ 0,21, ou cerca de 3,7%, nos postos de combustíveis no Estado, passando de R$ 5,67 para R$ 5,88 na última semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No Estado, o valor mais em conta do produto pode ser encontrado no município de Sobral, onde chega a ser comercializado por R$ 5,14 o litro. Já o preço mais caro é encontrado no município de Itapipoca, onde pode ser encontrado por até R$ 6,49. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A alta da gasolina comum foi a maior entre os combustíveis pesquisados pela ANP no Ceará. Na sequência aparece a gasolina aditivada, que teve alta de 2,2%, passando de R$ 5,89 para R$ 6,02 em média o litro.