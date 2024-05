Refinaria da BA reduziu preço da gasolina em 7,3% e do diesel em 4,3%, diz Acelen

Em meio a um cenário de grande volatilidade no preço do petróleo, mas com a cotação da commodity abaixo de US$ 85 por barril nas últimas semanas, a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, informou que reduziu o preço do litro da gasolina em 7,3% e do diesel em 4,3% para as distribuidoras.

O novo preço começou a vigorar desde a quinta-feira, 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a queda, o preço da Acelen fica mais próximo do praticado pela Petrobras, que desde maio do ano passado adotou uma nova estratégia de reajuste de preços, abandonando a política de paridade de importação (PPI) praticada pela Acelen.