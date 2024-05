Concurso público em Goiás é suspenso após secretário ser aprovado em primeiro lugar

Imagem de apoio ilustrativo. Concurso público do município de Nazário, em Goiás, foi suspenso após o secretário responsável pela organização do certame ter sido aprovado em primeiro lugar Crédito: Pedro Guerreiro/Ag. Pará

A seleção contava com vagas para o quadro de efetivos do Poder Executivo da cidade e as provas foram aplicadas no dia 14 de janeiro. Ainda no mesmo mês, o resultado preliminar da prova objetiva foi divulgado. Elvis foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de escriturário, com 88 pontos. Ao todo, a seleção contava com duas vagas para contratação e 12 para cadastro reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O MP-GO também apontou que a situação gerou surpresa nos candidatos e resultou em denúncias.