Indústria cearense apresenta alta de 6% no acumulado de janeiro a março

Indústria cearense tem o quarto maior crescimento do País no acumulado do ano Crédito: Samuel Pimentel

A indústria cearense apresentou alta de 6% na sua produção industrial se considerado o período de janeiro a março deste ano. Foi a quarta taxa mais intensa do País, ficando acima da média nacional de 1,9%. À frente ficaram as unidades da Federação de Rio Grande do Norte (24,1%), Goiás (10,9%) e Mato Grosso (6,2%). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 9 de maio, na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao mês de março.

Até este período de 2024, foi analisado o comportamento da indústria no Estado em diferentes bases de comparação. Na passagem dos meses de fevereiro para março, na série com ajuste sazonal, por exemplo, houve uma queda de 7,7% na produção industrial cearense. Foi o terceiro maior recuo, ficando atrás apenas de Paraná (-13%) e Amazonas (-13,9%). Já na análise de igual mês do ano anterior (março de 2023), a taxa do setor no Estado ficou estável, em 0,5%.

Quando se olha para o acumulado dos últimos 12 meses encerrados em março de 2024, há declínio da produção no Ceará de 3,1%. Setor industrial no Ceará O comportamento da produção industrial no Ceará em março deste ano ante igual mês de 2023 foi positivo principalmente nos segmentos de fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (33,9%); preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos, (7,3%); fabricação de bebidas (5,8%); e confecção de artigos do vestuário e acessórios (4,6%). Os índices negativos ficaram por conta sobretudo de fabricação de produtos químicos (-22,7%); metalurgia (-22,3%); e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-14,6%). No acumulado do ano até março, os destaques foram para confecção de artigos do vestuário e acessórios (27,5%); preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos (19,5%); e fabricação de bebidas (14,9%). Leia mais Indústria nacional de aviação vai bem depois de crise na pandemia Sobre o assunto Indústria nacional de aviação vai bem depois de crise na pandemia Por outro lado, houve retração em fabricação de produtos químicos (-42,2%); fabricação de produtos têxteis (-7,1%); e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,4%).