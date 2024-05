Chuvas no RS elevam preços de arroz, embutidos e carnes no Ceará

Polos produtores do Sul foram atingidos pelas fortes chuvas Crédito: Wenderson Araujo/CNA

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixando mortos e desabrigados devem resultar em aumento de preços em alguns produtos vendidos no Ceará. O impacto já é observado, especialmente, no arroz. Mas, nas próximas semanas, é esperada uma elevação em outros grãos, embutidos e carnes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Mas não há risco de desabastecimento e racionamento de itens, segundo asseguraram o analista de mercado da Companhia de Abastecimento do Ceará (Ceasa), Odálio Girão, e o presidente da Associação Cearense dos Supermercados (Acesu), Nidovando Pinheiro, em entrevista ao O POVO. O motivo do aumento é a devastação sobre a produção em municípios onde estão localizados polos produtores ou distribuidores. Os municípios de Dona Francisca, Itaqui, Santa Vitória do Palmar e São Borja, cita Odálio, foram impactados e, por isso, o fornecimento de arroz na Ceasa já foi abalado.

Arroz e outros grãos mais caros

"Nós já tivemos um aumento. O arroz estava a R$ 4,75 (o quilo) e passou para R$ 6, um acréscimo de 4,35%. Já é efeito das chuvas", calculou o analista de mercado da Ceasa. O impacto sobre o preço do item, diz ele, é inevitável, uma vez que 80% do arroz consumido em todo o Brasil - e não só no Ceará - tem origem no Rio Grande do Sul. Os armazéns também não são suficientes para reter carga capaz de amortecer a demanda, o que causa o reflexo imediato nos preços. Além disso, outros grãos também produzidos naquele estado, vão sofrer impacto das chuvas na produção e distribuição. Logicamente, o preço vai aumentar. São eles:

Feijão de corda;

Milho;



Soja. "Todos esses grãos vão ser majorados nas próximas semanas. Não deve chegar a 10% porque há outros estados que devem atuar", afirmou, alertando que o impacto sobre milho, soja e feijão deve ser menor pela capacidade de produção de Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais de atender o mercado nacional com esses itens. Odálio afirma que a estratégia já anunciada pelo Governo Federal de importar arroz para diminuir os efeitos no mercado nacional deve surtir efeito. A origem das cargas, aponta, devem ser: Argentina;



Chile;



Peru;



Índia;



China;



Tailândia

Embutidos e carnes

Região também tem forte participação na suinocultura e de embutidos Crédito: Wenderson Araujo/CNA O analista de mercado da Ceasa considera que embutidos, como linguiça e salsicha, e carnes, especialmente a de frango, devem ser impactados pelas chuvas no Rio Grande do Sul também. “É um efeito em cascata ou dominó, porque os animais consomem os grãos afetados e a produção de carne suína, dos embutidos, é muito forte naquela região”, apontou. Da mesma forma é esperada uma alta nos preços das partes dos frangos como resultado do mesmo efeito cascata. Um ano para normalizar abastecimento Perguntado quando o fornecimento desses grãos deve ser normalizado, Odálio aponta para um horizonte de quase um ano, após o fim de três safras.

“Na primeira safra que vai acontecer não dá para normalizar ainda. Lá para a terceira safra é que vamos ter uma recuperação maior para aqueles grãos. É preciso que tudo se acalme nessa parte climática e não sabemos quais poderão ser os efeitos sobre outros estados”, analisou. Mais desequilíbrio ambiental em áreas produtoras como o Rio Grande do Sul, alerta ele, podem trazer mais impacto para o mercado e, consequentemente, para a economia do País como um todo, a partir da diminuição de produtos e a elevação de preços. Frutas frescas não são afetadas Odálio informou, no entanto, que as frutas frescas cujas produções têm no Rio Grande do Sul o principal polo não vão sofrer nem variação de preço nem desabastecimento.