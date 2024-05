13º salário: 1ª parcela dos servidores do Ceará será paga nesta sexta, 10

Atualmente, são 163 mil servidores entre ativos, inativos e pensionistas. Com isso, serão injetados mais R$ 600 milhões na economia cearense, além do valor dos salários

Mas com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, serão R$ 1,7 bilhão em circulação.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará será paga nesta sexta-feira, 10, um pouco antes do Dia das Mães, que será no dia 12.

"A medida é importante para movimentar, principalmente, setores do comércio e de serviços do nosso estado", escreveu o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na rede social X (antigo Twitter).

O que é o 13º salário?



O 13° salário é uma espécie de salário extra, concedida aos trabalhadores formais que atuam com carteira assinada, no período final do ano. O benefício foi implementado nacionalmente em 1962, durante o mandato do então presidente João Goulart.