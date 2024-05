Concurso Nacional Unificado é adiado e ainda não tem nova data

Concurso Nacional Unificado sofre adiamento Crédito: Samuel Setubal

Em nota, o Governo informou que a nova data do CNU "será anunciada assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional". Segundo a ministra Esther Dweck, a ideia é usar as mesmas provas quando o exame for remarcado. Em entrevista coletova, ela afirmou que a decisão de adiar o exame foi tomado em tempo adequado, antes que as pessoas começassem a se deslocar para os locais das provas. "As provas já estavam nos estados, nas capitais. Elas estavam começando o processo, desde quinta-feira, de interiorização nos estados. Já tinham chegado a 65% das provas. Elas estavam sendo entregues pelos Correios com escolta da PRF, também da Força Nacional. A nossa ideia é recentralizar as provas", disse.

Adiamento do CNU: estado de calamidade no RS foi decisivo Uma das propostas em análise pelo Governo Lula seria realizar a prova normalmente nos demais estados e de forma diferente no Rio Grande do Sul, após uma futura estabilização pós chuvas. Entretanto, a medida poderia aumentar o grau de dificuldade para os candidatos gaúchos e, consequentemente, o risco de judicialização. O ultimato sobre o adiamento do concurso foi o aumento de enchentes em Santa Catarina, que, por consequência, também traria dificuldades com a disponibilização da prova para os candidatos catarinenses. A ministra disse que se trata de uma "calamidade de proporções inéditas" e que o governo "estava muito focado em realizar a prova no domingo, mas como foi descrito pelo ministro Paulo Pimenta, o cenário na região sul foi se agravando a cada hora". "Nossa ideia foi garantir democratização de acesso ao serviço público e inclusão de brasileiros nesse processo", reforçou.