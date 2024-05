Sem desoneração, cobrança cheia sobre a folha tem efeito desde abril, diz Receita

De acordo com o Fisco, isso ocorre em razão da decisão liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, no último dia 25 de abril, que suspendeu os efeitos da Lei nº 14.784/2023, que prorrogou a desoneração da folha de pagamento até 2027.

Na prática, a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sobe para 20% já no fechamento da folha deste mês, cujo prazo de recolhimento do imposto vai até 20 de maio.

"É evidente a necessidade de observância da segurança jurídica, uma vez que os contribuintes foram levados a acreditar, em razão do comportamento de ambos os Poderes Legislativo e Executivo, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) estaria prorrogada até o ano de 2027", argumenta a CNS.

A avaliação é que a decisão gera uma situação de insegurança jurídica e coloca em risco empregos e o equilíbrio econômico-financeiro das empresas. Um cálculo da União Geral dos Trabalhadores (UGT) aponta para a possibilidade de perda de 1 milhão de empregos no País sem a desoneração.

"Esperamos que no julgamento do mérito da ação impetrada pelo governo contra os efeitos da Lei 14.784/2023, que prorrogou a desoneração até 2027, esta seja mantida pelo STF", disse, em nota, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). "Caso contrário, as consequências econômicas e sociais serão graves, com agravamento do desemprego."



De acordo com a associação, cabe considerar que "as empresas, embasadas na promulgação soberana de uma lei pelo Congresso Nacional, já fizeram investimentos, contrataram pessoas e se planejaram para um ambiente regulatório, até 2027, no qual os custos trabalhistas referentes à contribuição previdenciária patronal seriam menores. Portanto, um retrocesso da legislação seria altamente nocivo, evidenciando por que a insegurança jurídica tem sido um dos fatores mais corrosivos da competitividade e agravamento dos custos das empresas que operam no Brasil".

Entenda o que é a desoneração da folha de pagamentos?



A chamada desoneração da folha de pagamento é um benefício fiscal concedido pelo Governo Federal, desde 2012, a 17 setores econômicos que mais empregam no País. A medida substituiu a contribuição previdenciária de 20% paga pelo empregador sobre a folha de pagamentos por alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.