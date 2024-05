Desoneração da folha: Fux pede vistas e paralisa julgamento

Luiz Fux tem até 90 dias para analisar o processo, após pedir vistas Crédito: Carlos Moura/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux pediu vistas no julgamento sobre a desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores produtivos e municípios. O objetivo da medida do juiz é ter mais tempo para a análise do processo. A análise era feita no plenário virtual do STF na noite desta sexta-feira, 26, e foi interrompida após o pedido de Fux. O prazo para a vistas é de 90 dias. Entenda a questão

O Senado recorreu no início da noite desta sexta-feira (26) ao STF para suspender a decisão individual do ministro Cristiano Zanin que derrubou a desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027.

Na petição, a advocacia da Casa pede que Zanin revogue a liminar que derrubou a desoneração. A decisão foi proferida nessa quinta-feira (26) e motivada por uma ação protocolada pela Advocacia-Geral da União (AGU). De acordo com a equipe jurídica do Senado, a desoneração não traz prejuízos para as contas públicas. A Casa argumenta que a arrecadação federal bateu recorde nos três primeiros meses deste ano, chegando a R$ 657 bilhões. “É desenganadamente equivocada a ilação de que a lei em comento tenha de algum modo imposto um gasto excessivo ou desarrazoado ao Executivo, ou que possa causar o esvaziamento do regime fiscal da União, argumentaram os advogados.