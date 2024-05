Dia das Mães deve movimentar R$ 393 milhões em Fortaleza; veja desejos de compras

O crescimento foi de 11,3% no potencial de faturamento em relação à comemoração da data no ano passado

Com isso, o acréscimo neste ano é de 11,3% no potencial de faturamento ante igual período do ano anterior.

A projeção é de que o gasto médio por presente seja R$ 265, com a maior parcela dos entrevistados na intenção de pagar as compras à vista (55,8%), ou cartão de crédito (41,9%).

As informações são de prospecção trazida pela pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia das Mães, conduzida pela Fecomércio Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), divulgada nesta terça-feira, 30 de abril.