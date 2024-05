Antiga estação ferroviária da Parangaba é colocada para aluguel; entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-10-2023: Estação de trem da Parangaba (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O Metrô de Fortaleza (Metrofor) disponibiliza, neste mês, o imóvel da antiga estação ferroviária da Parangaba para exploração comercial. Podem concorrer ao direito de alugar o espaço as empresas credenciadas na Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos. No entanto, a estrutura e a arquitetura do equipamento, tomabadas como patrimônio histórico, terão que ser preservadas. A disputa acontece por meio de uma plataforma online, no dia 28 de abril, a partir das 9h. Além disso, as empresas não credenciadas ainda podem se credenciar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O imóvel a ser explorado possui uma área total 1.027,07 m², sendo protegida por gradil em toda sua extensão. Já o formato é aproximadamente retangular, situada em terreno plano e de esquina. O endereço é na rua Dom Pedro II, S/N, próximo às estações de metrô e VLT da Parangaba.

Dentro dela consta uma ampla região aberta, urbanizada, com piso, bancos e jardim; além da própria estação, que possui uma área edificada de 229,91 m² – incluindo as regiões internas e a calçada que a circunda. Caso seja preciso realizar uma reforma ou intervenção no imóvel para a implantação do empreendimento desejado, haverá uma avaliação prévia do Metrofor, por meio de apresentação do projeto arquitetônico a ser executado. Outro ponto é que o período será de dois anos, com possibilidade de prorrogação. Segundo a Metrofor, a iniciativa visa oferecer uma diversificada prestação de serviços aos usuários do sistema metroviário e à população em geral, e ao mesmo tempo obter receitas não tarifárias, que são necessárias como reforço ao custeio das linhas de metrô e VLT.