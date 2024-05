Contas de luz ficam mais baratas no Ceará a partir de hoje

Ceará atende cerca de 4 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica. Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A partir desta segunda-feira, dia 22, as contas de energia elétrica no Ceará ficam mais baratas. Isso porque entram em vigor as novas tarifas aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com redução média de 2,81%. Para os consumidores residenciais o alívio no bolso deve ser ainda maior, já que para essa categoria de cliente o reajuste foi negativo em 3,10%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para a baixa tensão, que engloba além dos consumidores residenciais, também os de áreas rurais, comércio, serviços, poder público e iluminação pública, o impacto será de -3,03%.

Por outro lado, os clientes da alta tensão, como a Indústria, sentirão uma redução na conta da ordem de 2,10%. As mudanças entram em vigor neste dia 22 de abril, já que esta é a data de aniversário do contrato com a distribuidora Enel Ceará. No Ceará, mais de 4,4 mil clientes são atendidos pela empresa.

Entenda porque a conta de luz vai ficar mais barata O efeito médio, segundo o órgão regulador, decorre do reajuste dos custos de aquisição de energia (-8,27%) e da distribuição (-2,41%). Além disso, a redução foi impactada pela variação negativa do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) nos últimos 12 meses, de -4,63%.