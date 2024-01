Indústria do Ceará tem pior desempenho do Brasil, aponta IBGE

Indústria do Ceará teve o pior desempenho do Brasil de janeiro a novembro de 2023 Crédito: CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

A produção industrial no Ceará registrou uma queda de 5,8% de janeiro a novembro de 2023, sendo o estado com pior resultado do Brasil no acumulado do ano. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o segundo índice negativo no acumulado do ano para o mês. Em novembro de 2022, a queda tinha sido de 4,6%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O resultado veio negativo mesmo com um avanço de 2% na passagem de outubro para novembro. No acumulado dos últimos 12 meses, a perda na produção industrial no Ceará foi de 6%.

Play

Produção industrial sobe em 12 dos 18 locais pesquisados em novembro ante 2022 A produção industrial cresceu em 12 dos 18 locais pesquisados em novembro de 2023 ante novembro de 2022, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal. Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma redução de 0,3%. As demais quedas ocorreram no Amazonas (-10,3%), Rio Grande do Sul (-4,4%), Rio Grande do Norte (-2,8%), Pernambuco (-1,8%) e Região Nordeste (-0,1%). Na direção oposta, houve expansão no Paraná (21,2%), Espírito Santo (18,5%), Goiás (16,6%), Pará (12,8%), Rio de Janeiro (10,5%), Mato Grosso (10,0%), Bahia (8,4%), Maranhão (5,0%), Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,2%) e Minas Gerais (0,2%).