Elmano vai a Brasília cobrar solução sobre problemas de energia no Ceará

Reunião do governador Elmano de Freitas com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Crédito: Camila Carvalho Freire/Governo do Ceará/Divulgação

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), teve reunião nesta quarta-feira, 10 de abril, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, "sobre os problemas com o fornecimento de energia elétrica que tem prejudicado os cearenses", destacou o gestor estadual. "Quero dizer ao povo cearense que estou acompanhando a situação, conversando com o Ministério e relatando os problemas para que possam ser resolvidos. Posso dizer com tranquilidade ao povo do Ceará que medidas serão adotadas", frisou. Ele ainda disse que, na próxima terça-feira, 16 de abril, serão discutidas medidas que o Governo Federal adotará para o País.

"Queremos que as questões que melhorem a vida dos cearenses estejam entre as medidas citadas. Não podemos pedir nada a menos que muito compromisso da empresa (Enel Distribuição Ceará) que serve o povo cearense”, complementou. +Beach Park suspende operação no parque aquático por problemas de energia A procura do governador para tratar da Enel com o ministro veio após matéria publicada no O POVO, com informações do correspondente em Brasília, João Paulo Biage. No dia 3 de abril, em Brasília também, o jornalista apurou que o governador do Ceará não havia procurado o ministro para tratar sobre os problemas com a Enel e a possibilidade de cassação da concessão à distribuidora de energia, a exemplo do que se cogita em São Paulo.

À época, Silveira disse que chegou a ver o governador no Palácio do Planalto, sabia que ele estava em Brasília, mas garantiu que não houve tentativa de reunião. "Minha agenda está sempre aberta aos governadores. O governador Elmano não me procurou, mas eu sei que ele está em Brasília hoje. Saindo daqui, estarei disponível. É só ele ir no ministério que vou recebê-lo", disse o ministro na ocasião. Ainda naquele período, a assessoria do governador garantiu que o governador não teria agenda com Alexandre Silveira e que ele tinha o cronograma do dia cheio. O questionamento do O POVO veio diante da ação do Ministério de Minas e Energia que já determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abrisse um processo que pode cassar a concessão federal da Enel, mas referente a São Paulo. Até então, Elmano havia cobrado a Enel por mais investimentos no Ceará, no dia 19 de março, mas não por meio do MME, que entrou com ação contra a distribuidora de energia no Sudeste. Resposta da Enel Sobre a manifestação de problemas de energia, em comunicado ao O POVO, a Enel Distribuição Ceará informa que segue trabalhando na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do Estado.