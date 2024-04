Número de usuários de planos de saúde passa de 2,7 milhões no Ceará

Na comparação com igual mês do ano anterior, o número de usuários cresceu, sendo que a segmentação de planos exclusivamente odontológicos foi a mais notória

O setor de planos de saúde no Ceará está com mais de 2,7 milhões de beneficiários, distribuídos entre planos de assistência médica e os exclusivamente odontológicos. Com isso, a taxa de cobertura ficou em 30,9%.

Os dados são do levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual divulgou os números de fevereiro.

Na comparação com igual mês do ano anterior, o número de usuários cresceu, sendo que a segmentação de planos exclusivamente odontológicos foi a mais notória, pois aumentou cerca de 160 mil adeptos. Já o de assistência médica ampliou em torno de 49 mil beneficiários.