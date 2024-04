Grau de concentração de renda segue astronômico, diz presidente do IBGE

Marcio Pochmann, presidente do IBGE Crédito: JÚLIO CAESAR

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, afirmou nesta segunda-feira, 8 de abril, por meio da rede social X (antigo Twitter), que o grau de concentração de renda no Brasil continua astronômico. "Pelo estoque de riqueza acumulada por meio dos registros financeiros, imobiliários e bens de maior valor unitário como automóveis, jóias e outros, o grau de concentração segue astronômico, conforme revela a Receita Federal no Brasil", escreveu.

Os dados são baseados no Relatório do Ministério da Fazenda, o qual analisou dados das declarações de Imposto de Renda (IR) de 2021 e 2022.