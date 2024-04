Enel São Paulo sofre abertura de processo disciplinar na Aneel, diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou que a Enel sofra investigações por meio de um processo disciplinar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para verificar "transgressões reiteradas" da empresa em São Paulo. As informações foram fornecidas em entrevista à GloboNews.

A medida é voltada à concessionária que atua no território paulistano, alvo de mais de R$ 300 milhões em multas, as quais tem recorrido, de acordo com o ministro. "Foram mais de R$ 300 milhões de multas aplicadas à Enel, nenhuma delas paga. A Enel tem reiteradamente prestado serviço de qualidade muito aquém do que determina inclusive a regulação", informou Silveira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Queria comunicar a todos os paulistanos que hoje estou tomando uma medida muito severa, rigorosa. Estou determinando à Aneel a abertura de um processo disciplinar que venha a apurar as transgressões reiteradas da Enel com a população de São Paulo, que podem levar inclusive a um processo de caducidade [da concessão]", acrescentou à Rede Globo.